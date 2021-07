Při tragické nehodě u Senice přišly děti o matku. Dívka (9) bojuje o život

Tragédie se odehrála v katastru obce Štefanov v okrese Senica zhruba třicet kilometrů od české Břeclavi. V autě značky Škoda Fabia cestovala žena a tři děti, přičemž jedno z nich nebylo její.

"Ze zatím nezjištěných příčin došlo v úseku, který je vyznačený plnou čárou, ke srážce mezi autem a kamionem," uvedla slovenská policie.

Řidička a její devítiletá dcera, která seděla na sedadle spolujezdce, utrpěly velmi vážné zranění. Na místo pro ně letěl vrtulník. "Zasahující hasiči vysvobodili zaklíněné osoby z auta pomocí hydraulického zařízení a poskytli předlékařskou pomoc," popsali zásah hasiči.

Dívku pak vrtulník dopravil do nemocnice, maminka ale při převozu zemřela. Další dvě děti ve věku 6 a 7 let, které seděly vzadu v autosedačkách, skončily s lehčími zraněnými a do nemocnice je převezla sanitka.

"Přesné příčiny a okolnosti nehody policie nadále prověřuje. Jezděte opatrně, myslete na svou bezpečnost a zbytečně neriskujte," vyzvala policie na sociálních sítích.