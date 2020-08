Vážná dopravní nehoda v Evropské ulici v pražských Dejvicích si vyžádala život třicetileté spolujezdkyně z osobního auta. To nejprve prorazilo zábradlí u chodníku a poté se zastavilo až o pouliční lampu. Kontrolu nad řízením ztratil řidič údajně poté, co strhl řízení před chodcem, který mu vešel do silnice. Přesnou příčinu nehody policisté teprve zjišťují.