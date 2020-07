Při výbuchu bytu přišel o všechno. Teď vystavuje ohořelé obrazy!

Jaroslav Svoboda si zpočátku myslel, že přišel o většinu svého majetku. Z trosek bytu se mu ale podařilo zachránit několik vlastních malířských děl, která jsou aktuálně k vidění na výstavě.

"Můžeme tady vidět tři obrazy s různým poškozením a některé obrazy v podstatě byly úplně zničeny,“ okomentoval výstavu sám Jaroslav Svoboda.

Jeden z obrazů zachránilo to, že ho dal těsně před tragédií zarámovat. Při pohledu na další dochovaná díla je skoro zázrak, že vůbec přežila. Jeden z obrazů už má i kupce. Výstava v kavárně hosty zaujala především svým příběhem.

"Já jsem si myslela, že tím jak jsou různé ty obrazy a i třeba poničené, tak že je to styl toho umělce,“ uvedla návštěvnice výstavy. K vidění je také obraz, který Jaroslav namaloval po tragédii.

"Musel jsem ten obraz udělat, protože pro mě je to terapie a moc mi to pomohlo. Do bytu už se ale vrátit nechci. Já se bojím, málo spím, je to pro mě složité, je to jen pár dní po výbuchu a snažím se s tím vyrovnat, jak se dá,“ dodal Svoboda.

Samotná výstava obrazů Jaroslava Svobody potrvá až do 9. srpna.