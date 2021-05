Při výbuchu u školy v Kábulu zemřely desítky lidí. Oběti jsou převážně dívky

Podle některých médií při výbuchu zahynulo nejméně 25 lidí, jiná uvádějí minimálně čtyři desítky. Mluvčí afghánského ministerstva vnitra Tariq Arian oznámil, že počet obětí by se mohl ještě zvýšit. Dalších několik desítek lidí skončilo zraněných.

K explozím došlo v sobotu odpoledne v blízkosti školy pro dívky, informoval afghánský internetový deník Tolo News. Stalo se to v době, kdy studentky zrovna odcházely ze školy. Většinu obětí tak tvoří právě tyto dívky.

#AFG Girls school in west Kabul attacked. At least 20 people murdered most of them young school children. At least 23 people wounded., multiple security officials in Kabul city tells me. pic.twitter.com/NU7C6dxgAk

Nejprve měla explodovat bomba umístěná na automobilu, posléze se ozvaly další dvě exploze. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Hnutí Tálibán účast popřelo a čin odsoudilo vzhledem k tomu, že byl mířený na civilisty.

Jak uvádí televize Al-Džazíra, událost se stala ve čtvrti, kde žije mnoho šíitských muslimů. V minulých letech tam proběhlo několik útoků Islámského státu.

"Strašlivý útok v Kábulu je opovrženíhodným teroristickým činem. Vzhledem k tomu, že byl zaměřený na studentky dívčí školy, je to útok na budoucnost Afghánistánu. Na mladé lidi odhodlané zlepšit situaci ve své zemi. Naše myšlenky jsou se všemi postiženými," napsala na twitteru delegace Evropské unie v Afghánistánu.

The horrendous attack in Dasht-i Barchi area in Kabul, is an despicable act of terrorism. Targeting primarily students in a girls school, makes this an attack on the future of Afghanistan. On young people determined to improve their country. Our thoughts go to all affected.