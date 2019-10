Při zběsilé jízdě srazil člověka a další ohrozil! Hrozí mu i doživotí

Až dvacet pět let vězení či doživotí hrozí šestatřicetiletému Romanu Šupovi z Hodonínska. Při loňské zběsilé jízdě pod vlivem drog vážně zranil čtyřiaosmdesátiletého muže a několik dalších ohrozil. Vyšetřovatelé jeho počínání vyhodnotili jako několikanásobný pokus o vraždu.

Bez emocí, jako by se nic nestalo. Tak v úterý přišel ke zlínskému soudu šestatřicetiletý Roman Šupa. Podle vyšetřovatelů seděl za volantem auta, které více než sto kilometrovou rychlostí ujíždělo hlídce. Když byl v úzkých, nerozpakoval se v Uherském Hradišti vjet do úzkého průchodu pro pěší.

"Já jsem musela utíkat před tím autem a potom mi tam už pomohli nějací neznámí lidé, kteří mě pomohli vyběhnout na ten sráz," popsala účastnice incidentu.

Čtyřiaosmdesátiletý senior ale takové štěstí neměl. Řidič ho bezohledně srazil. "Já jsem na něho křičel bolestí, aby nejel, ale to on nemohl slyšet, když to auto túroval," popsal sražený.

Na fotografii z policejní rekonstrukce je vidět, jak se na zemi schoulil. Přesto ho řidič autem přejel a to až na třetí pokus.

Další lidé, mezi kterými byli i malé děti, se zachránili útěkem. Řidič pokračoval dál. V asi deset kilometrů vzdáleném Hluku ho chtěla zastavit další hlídka, i té ale ujížděl. Když vjel do slepé ulice a otočil se, rozjel se přímo proti dvojici policistů. Ti uskočili na poslední chvíli.

"Nejzávažnější jednání, ze kterého je obviněn, je vražda tzv. ve třetím odstavci na úřední osobě a na více osobách," sdělil státní zástupce Martin Malůš.

Za několikanásobný pokus o vraždu může skončit Šupa za mřížemi na pětadvacet let, případně i na doživotí.