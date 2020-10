Příběh medika: I když kolem umírají lidé, snažím se neztrácet optimismus

Tomáš Nesnídal je 22letý student třetího ročníku medicíny. Do nemocnice nastoupil jako dobrovolník už na jaře. Když se ale situace začala zhoršovat, vrátil se do nemocnice. "Na jaře jsem se jen staral o zdravotnické pomůcky, v září jsem ale nastoupil už jako sanitář,“ popsal Nesnídal.

Se smrti prvního pacienta se setkal už v dubnu. "Byl to šok, ale musel jsem se nad to povznést. Důležité bylo nebrat to jako osobní selhání,“ okomentoval Nesnídal. Dodal, že je složitější se s tím vyrovnat, když se s těmi pacienty lépe pozná.

Přesto podle něj ani on, ani celé koronavirové oddělení neztrácí optimismus. "Je to v podstatě výborná zkušenost pro zdravotníky do budoucna. Nic takového jsme ještě nezažili, tak z toho ve finále já jako zdravotník můžu jen čerpat,“ řekl Nesnídal. Podle něj nikdo z doktorů a sester nechce polevit. "Myslím, že jsou připravení se se situací vypořádat, ať bude jakkoliv těžká,“ dodal Nesnídal.

V září si měl ještě užívat prázdniny, ale oslovila ho nemocnice, že potřebují pomoc, tak nezaváhal a hned nastoupil. "Starám se, aby pacienti měli dostatek tekutin a jídla. Nejdůležitější ale je si s nimi povídat. Leží tam dost dlouho a často to jediné, co můžou dělat, je koukat na telku, nebo si číst. Jsem tu i od toho, abych jim poskytl sociální kontakt,“ řekl Nesnídal.

"Jsem v roli kamaráda, se kterým si můžou pacienti kdykoliv popovídat. Ale je to dost náročné, protože mi přes oblek téměř nevidí do tváře,“ dodal Nesnídal. Tomáš ale nemůže v nemocnici být každý den. Začal mu semestr, a i když má výuku převážně distančně, musí se stíhat učit.

