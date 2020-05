Příběh se šťastným koncem: Vážně nemocný Maxík dostal novou léčbu

Když se malý Maxík narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být jiný než ostatní děti. Poté, co se s ním maminka vrátila z porodnice, začala však tušit, že něco není v pořádku. Diagnóza byla zdrcující – spinální svalová atrofie II. typu (SMA). Po boji se zoufalstvím a byrokracií Maxíkovi i jeho rodičům konečně svitla naděje. Dostal nový lék Zolgensma.

"Chceme se vámi podělit o krásný okamžik. Ve čtvrtek v 15:30 Maxíček dostal Zolgensma. Vše zvládl naprosto skvěle, statečně a s úsměvem. Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům nemocnice Motol, kteří se o Maxíčka starají, za úžasnou péči a přístup. Také pracovníkům lékárny za nádherný vzkaz. Všichni jsou na nás moc hodní. Cítíme, že jsme v těch nejlepších rukou. Teď hlavně, ať vše proběhne bez komplikací," svěřili se na facebookové stránce věnované Maxíkovi jeho šťastní rodiče.

Lék Zolgensma je v boji se SMA absolutním převratem. Aplikuje se pomocí infuzí pouze jednou. Léčba zabraňuje umírání pohybových nervů a navzdory původní prognóze dokáže malé pacienty znovu postavit na nohy. Podání Zolgensmy má však háček. Musí se nemocnému podat dříve, než dosáhne dvou let věku. Pak je už pozdě.

Maxík měl obrovské štěstí a svůj lék dostal ve čtvrtek 14. května. Jeho rodiče si tak mohli konečně oddechnout. Druhé narozeniny totiž jejich malý bojovník oslaví 7. června. Jeho cesta k potřebnému léku však nebyla jednoduchá. Jedná se o nejdražší léčbu na světě, ve Spojených státech je jeho cena 2 125 000 dolarů.

Na potřebných zhruba 50 milionů korun se lidé z celého Česla složili v rekordním čase deseti dní. Zaúřadoval však byrokratický aparát a hrozilo, že nejdražší lék na světě se ještě navíc bude danit. Tím by se náklady na léčbu vyšplhaly do ještě astronomičtějších výšin. Naštěstí z této hrozby sešlo a Zolgensmu Maxíkovi uhradila pojišťovna.

Osud malého bojovníka sleduje celá republika. "Maxíku, přejeme ti, ať lék zabere! Je připravený s láskou," vzkázali statečnému kloučkovi pracovníci oddělení přípravy cytostatik, kteří pro něho zoufale potřebnou léčbu chystali. Skutečnost, že by se Maxík mohl uzdravit a žít plnohodnotný život, dojala stovky lidí.

"Jsem za vás tak šťastná. Čtvrtek se zapíše do historie, a proto nikdy neříkej nikdy. Spolu jsme to dokázali. Když tento osud s vámi sdílí tolik tisíc lidí, kteří na vás myslí den, co den, absolutně si nedokážu představit, co prožíváte vy, jako rodina, rodiče. Držte se a pusinku malému andílkovi. Jste úžasní," napsala na facebookovou stránku věnovanou Maxíkovu příběhu dojatá Klára.