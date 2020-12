Příběhy uvězněných řidičů. V Británii tráví smutné Vánoce bez rodiny

Naštvaní, frustrovaní a unavení. Tak by se dala popsat nálada mezi několika tisíci řidiči kamionů, kteří uvízli na jihu Anglie. Už dva dny se prý v kolonách nehnuli z místa.



"My jsme tu od pondělí. Přijeli jsme v pět hodin večer a od té doby stojíme na místě," uvedla řidička kamionu Martina Holštajnová.



"Celý Dover je tady úplně zasekaný. Já jsem tady na placeném parkovišti a nemáme možnost ani vyjet ven," řekl řidič kamionu Radek Prokop.

Řidičům začínají docházet zásoby jídla a pití. Od britské vlády prý dostali zatím jen dvě lahve vody a jedno jídlo. Hygiena v kolonách se řeší spartánsky a lepší to není ani přímo v přístavu, kde se čeká na vyplutí prvních lodí.



"Je tady asi 700 kamionů a jsou tady tři záchody a dovedete si představit, jak to vypadá," dodal Prokop.



Na Vánoce s rodinami tak s největší pravděpodobností můžou zapomenout. Na testy jich čekají tisíce, lodě a vlaky je přes průliv La Manche všechny najednou převést pochopitelně nedokážou.



"Hraji si tady na hrdinu, ale když vlezu do kamionu, tak je mi do breku, protože se těším na ženu a na dítě. Ta nálada je katastrofální. Jak vidíte, toalety, sociálka, jídlo, všechno prostě dochází. Zrovna před Vánoci je to prostě velký podraz," myslí si další řidič.



To, že šoféři vánoční svátky stráví v koloně připustil už i britský ministr zahraničí. Na ty, kteří se do Francie přece jen dostanou, pak stejně čeká ještě 15 hodin za volantem.

K problémům řidičů se v Televizních novinách vyjádřil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podívejte se na celé jeho vyjádření: