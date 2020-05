Příběhy z Rudé armády vydělaly zdravotníkům přes 120 milionů korun

Ruská veteránka Zinaida Korněvová se nechala inspirovat britským kapitánem Tomem Moorem. Podobně jako on se snaží vybrat co nejvíce finančních prostředků pro ruské zdravotníky. Zinaida na to jde ale moderněji než Tom. Veteránka místo toho spustila webovou stránku s videi, kde vypráví své příběhy z Rudé armády ve Stalingradském regionu. Její kampaň během pěti dnů vynesla přes 125 milionů korun.