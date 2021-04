Přibývá Čechů s rakovinou prostaty. Na vině je i zanedbaná prevence

V současné době žije v České republice přes 60 tisíc mužů bojujících s rakovinou prostaty. Lékaři navíc evidují také nárůst těch, kteří do ordinace přijdou už s pokročilým stadiem onemocnění. Podle odborníků za to může zanedbání prevence, a to nejen kvůli obavě z šíření koronaviru.



"Částečně to lze přičíst odkládání preventivních prohlídek kvůli obavě z nákazy, nicméně karcinom prostaty nepostupuje tak rychle, takže to není jediný důvod. Obávám se, že nynější zanedbání vyšetření se může výrazně projevit v dalších dvou nebo třech letech dalším zvýšením počtu pokročilých případů,“ má strach přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jindřich Fínek.



Podle Fínka navíc zhruba pětina pacientů vyhledá pomoc lékaře až ve chvíli, kdy je rakovinu už velmi obtížné léčit. "Samozřejmě čím později nemoc objevíme, tím obtížnější je s ní bojovat a zastavit její šíření,“ doplnil Fínek.



Právě díky včasné diagnostice klesá úmrtnost na toto onemocnění. Přesto každý rok zemře na rakovinu prostaty zhruba 1500 lidí. Pokud se však nemoc odhalí včas, je možné se rakoviny zcela zbavit.

Pro mnohé muže je však rakovina prostaty velmi citlivým tématem. Právě to může být i jedním z důvodů, proč nevyhledají pomoc včas. "Obávají se, zda nemoc vůbec zvládnou nebo jak to ovlivní jejich partnerský a sexuální život,“ tvrdí primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jana Katolická.



Rakovině prostaty však podle lékařů prakticky nelze předejít, právě proto jsou velmi důležité preventivní prohlídky. "Po padesátce by muži měli alespoň jednou ročně zamířit na kontrolu, kde lékař z krve určí hladinu tzv. prostatického antigenu, která může chorobu signalizovat. Pokud se nemoc vyskytuje v rodině, je vhodné nechat si hladinu změřit i dříve. Varovným signálem jsou v tomto věku také jakékoli problémy s močením,“ uzavřel Fínek.



