Brno se chystá na nápor nemocných. Nová lůžka budou na Výstavišti

V České republice je prozatím téměř 1200 nakažených, více než 70 lidí je hospitalizováno v nemocnicích. Úřady se tak začínají poohlížet po místě, kam by se v případě překročení dostupných kapacit nemocnic umísťovali další pacienti. Řešením v Jihomoravském kraji je zřízení krizové nemocnice v Brně.

Vyrůst by měla po konzultaci města s krajskou hygienickou stanicí přímo v areálu výstaviště, konkrétně v pavilonu G. Jakmile se projekt zpracuje a krajská hygiena ho odsouhlasí, bude se rozhodovat o tom, jestli se nemocnice začne stavět ihned, nebo jestli proběhnou pouze přípravné práce. V případě potřeby bylo možné nemocnici postavit během několika dnů.

Vedení města v současné chvíli jedná o tom, že by šlo o pracoviště městských nemocnic, případně jedné z nich. Nemocnice by se následně měly rozhodnout, jak závažní pacienti by tam byli umístěni.

"Předpokládám však, že tato otázka se bude ještě vyvíjet podle potřeb. A já si přeji, aby tato nemocnice vůbec nemusela započít provoz," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

V Jihomoravském kraji bylo k pondělnímu ránu pozitivně testováno 77 lidí. Kraj tak zůstává pátým nejvíce nakaženým krajem. Nejvíce nemocných je v Brně a na Brněnsku, v této oblasti se ví o 46 pacientech. Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně jsou stále ve vážném stavu tři lidé.