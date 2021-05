Přibývá popálených a opařených dětí. Může za to i home office

V Česku přibývá popálených a opařených dětí. Jen středočeští záchranáři evidují za čtyři měsíce už polovinu případů co za celý loňský rok. Děti jsou kvůli pandemii více doma a rodiče při jejich hlídání musí zároveň i pracovat. Pak stačí chvilka a neštěstí je na světě.

Maruška z Ostravy má popáleniny na 40 procentech těla. Ve třech a půl letech pomáhala mamince v kuchyni. "Židle, na které stála, jí podklouzla, a hrnec, který jsem držela, na sebe celou svojí váhou vylila. Ten hrnec byl plný kuřecí polévky. Měl několik litrů," popsala strašidelnou zkušenost maminka Lenka Laryšová. Následky si dívka ponese pravděpodobně do konce života. Jizvy má nejen na hlavě.

Podobných případů teď evidují záchranáři čím dál víc. Ve středních Čechách jen letos zaznamenali 43 případů popálenin. Loni jich bylo 108. Záchranáři z Moravskoslezského kraje vyjížděli jen minulý týden hned ke třem opařeným dětem.

"Jednalo se o chlapce mezi jedním a dvěma lety. Děti byly opařeny, když na sebe strhly horkou vodu, čaj nebo kávu. Došlo u nich k závažným popáleninám trupu a končetin," řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Právě polití čajem, kávou, horkou polévkou, napouštění horké vany nebo sáhnutí na kamna patří k nejčastějším příčinám takových domácích úrazů. Mohou mít i tragické následky.

"V kuchyni stačí souhra malých náhod. Stačí čaj, který je trošičku posunutý na lince, kde normálně nebývá, a dojde k úrazu. Je to všechno otázka rodičů, aby si dávali pozor," řekl přednosta kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Zajíček.

"Je strašně důležité co nejrychleji oblečení odtáhnout od těla a samozřejmě co nejdříve začít chladit. Je třeba chladit studenou vodou, nedoporučuje se led, protože tam by mohla vzniknout omrzlina v popálenině," radí záchranář Marek Hylebrant.

Odborníci radí vařit na zadních plotýnkách, dávat horké nápoje a spotřebiče z dosahu dětí. A především být co nejvíce obezřetní.