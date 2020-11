Přídavky na dítě se zvyšovat nebudou! Vláda návrh zamítla

Maláčová připomněla, že od roku 2008 nebyly přídavky na dítě valorizovány. Nyní přídavky dostávají rodiny, které mají rozhodný příjem nižší než 2,7 násobek částky životního minima. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

"Nehodli jsme se, tak jako už v minulosti k mému politování. Jsem velmi rozčarovaná tou situací," řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Nyní je výše přídavku na dítě do 6 let 500,- Kč měsíčně. Od 6 let do 15 let je to částka 610,- Kč měsíčně a pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 let do 26 let 700,- Kč. "Diskutujeme o tom od května. Myslím si, že je to špatně. Bylo to příslíbeno ministerstvem financí." uvedla Maláčová.