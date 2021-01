Přijímačky i maturita nanečisto, děti budou moci zkoušet testy na mobilu

Koronavirus výrazně zasáhl do možnosti přípravy žáků devátých, sedmých a pátých tříd, kteří se letos chystají na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. Děti nechodí do školy a musí se na přijímačky připravovat z domova. Stejně jsou na tom také maturanti.

Česká školní inspekce (ČSI) připravila aplikaci, která umožní dětem vyzkoušet si elektronickou verzi testů k jednotným přijímacím zkouškám i společnou část maturitní zkoušky.

Elektronická verze těchto testů bude k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 budou v aplikaci k dispozici testy k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky, které byly použity v předchozích letech, ČSI chystá také ukázkové testy pro rok 2021.

Současně také inspekce uvolní elektronickou verzi maturitních testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka z let 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Většina testů bude v plném rozsahu, výjimkou budou ty části, kde se očekává otevření odpověď nebo jde například o rýsování. V takovém případě bude příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile bude přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Po otevření aplikace se musí uživatel zaregistrovat.





Na to, jak budou letos vypadat maturity, se podívejte v reportáži TV Nova: