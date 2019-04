Přijít o mazlíčka je bolestivé! Expert radí, jak se s tím vyrovnat

Když vám umírá pes nebo jiné zvíře a vy s tím nemůžete nic udělat, jde podle psychologů o hluboký zásah do lidské psychiky, který se dá srovnat s odchodem blízkého člověka. Podívejte se, jak se podle odborníků s takovou situací vyrovnat co nejlépe.

Je to necelý týden, co smutně skončil příběh policejního rošťáka Ozzyho ze Snídaně s Novou. Lidé se těšili, až tříměsíční nemotora dozraje v úspěšného policejního psa. Bohužel štěně vdechlo granuli a už se ho nepodařilo zachránit.

Největší rána je to pro jeho chovatele. Sociální vazba mezi psem a člověkem bývá podle psychologů tím nejsilnějším poutem vůbec. "Může to být jakékoli zvíře. Samozřejmě u psa je to snadnější. Mezi rybičkama a člověkem nemůže běžet nějaká komunikace, kdežto pes loudí žrádlo. Nějak se domáhá pozornosti. Vítá člověka. Tam ta schopnost vytvořit vazbu je pravděpodobnější," vysvětlil psycholog Stanislav Opelka.

Nejsilnější je u lidí bez partnerů, seniorů a dětí. "Vídám, že se to týká dětí, které jsou ve věku mezi osmým a dvanáctým rokem, kde se prvně zažívají, že život taky někdy skončí a nejsou ještě emočně vybaveni nést takovouhle ztrátu," doplnil Opelka.

Slzy tečou například manželům Tesařovým, když mluví o fence kokršpaněla, s níž žili patnáct let. Pro ně byla členem rodiny. "Asi 14 dní jsme tady byli sami. To bylo hrozný. Furt tady něco hledáte," řekl Ladislav Tesař. A se stejnou bolestí bojuje i jejich sousedka. Také přišla o fenku. Její život je teď upřený na poslední fotografie, vodítko, prázdný obojek. "Umřela mi v náručí," řekla chovatelka Dagmar Holanová.

"Lidé často ztrácí i životní motiv proč žít. V tom vztahu člověk odžívá lecjaké emoce. O někoho se starat a v tu chvíli vlastně tohle všechno ztrácí a velmi strádá. Je tam složitost i v tom, že pro okolí je to zdánlivě jenom zvíře," dodal psycholog. Dále také radí, aby se lidé neuzavírali a vytvářeli si vazby s rodinou nebo širším okolí.

A rány zmenší i pořízení si nového člena rodiny. "Jsou lidé, kteří si opravdu adoptují pejska i třeba hned ten den nebo druhý den. Někdo čeká a potřebuje na to čas," řekla Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat ČR.