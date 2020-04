Primářka: Koronaviru se nebojím, víc lidí u nás zabije běžná chřipka!

Takzvaná sezónní chřipka podle ní každý rok po celém světě zabije až půl milionu lidí. "A jestliže dojde k mutaci a objeví se nějaký závažnější chřipkový virus, tak vede k úmrtí i mladých, zdravých lidí, nejen těch s ostatními onemocněními," vysvětluje primářka.

A svůj názor podporuje i čísly přímo z Česka. "Na chřipku každý rok během sezóny zemřou desítky lidí, v loňském roce to bylo kolem 175, letos je to kolem 60 lidí. Pořád je to více než na koronavirus," říká zkušená lékařka.

V Itálii, která patří mezi nejpostiženější země, podle ní chřipka v roce 2015 zabila 20 tisíc nemocných. Proto si hysterii a pozornost spojenou s koronavirem nedokáže rozumně vysvětlit. Covid-19 podle ní má zkrátka větší "reklamu".

Osobně se proto koronaviru nijak zvlášť nebojí, jiná infekční onemocnění jsou podle ní horší. "Zapomíná se třeba stále na HIV. Pozornost opadla, přitom ale na HIV na světě zemřelo celkem už přes 36 milionů lidí. Takže skutečně existují závažnější choroby," má jasno Adámková.

A ocenila by, kdyby si Češi na nošení roušek, dezinfekci rukou a další opatření, která teď dodržují, vzpomněli při příští chřipkové sezóně a chránili sebe i své blízké podobně, jako to dělají teď.

Celý rozhovor s primářkou si můžete pustit pod titulkem článku. Adámková v něm mluví také o praxi, kdy se smrt pacientů připočítává koronaviru, i když trpěli jinými chorobami.