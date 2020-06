Příměstské tábory jsou už téměř plné! Tady je ještě volno. PŘEHLED

Praha a Středočeský kraj



Action Park příměstský tábor

Děti od sedmi do třinácti let můžete poslat do Action Parku, který se nachází v Praze Lahovičkách. Čeká je tam sportovně zaměřený program, který je navíc obohacený o různé výtvarné a kreativní aktivity. Podle informací TN.cz ještě jednotlivé termíny nejsou plně obsazené. Cena pětidenního příměstského táboru je 3 999 Kč. Termíny naleznete na webu.

Moving World – Moving Camp

Miluje vaše dítko tanec? Pokud ano, tak taneční tábor v centru Prahy je tou správnou volbou. Společnost Moving World připravila pro děti ve věku od pěti do dvanácti let pohybové a kreativní týdenní kurzy. Každý trvá od pondělí do pátku. Všechny termíny, které jsou zveřejněné na webových stránkách, nejsou ještě plně obsazené. Cena kurzu je 3950 Kč za jedno dítě na jeden týden.



Stream of Dance

Volná místa má také příměstský tábor tanečního studia a skupiny Stream of Dance, který je určený pro děti ve věku od 7 do 13 let. Termín táboru je od 24. do 28. srpna a bude se konat ve sportovním centru PartyFit v Praze 8. Pro velký zájem přidávají ještě termín od 10. do 14. srpna. Cena je 2900 Kč.

www.streamofdance.cz



Kreativní příměstský tábor ve Velkých Popovicích

Tábor je pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí naučit různým kreativním technikám jako je pletení, tkaní a podobně. Jedná se o pětidenní program, který vyjde na 2850 korun. Děti mohou rodiče přihlásit na kterýkoli termín uvedený na webu.



Jihočeský kraj



Letní příměstský tábor s Beruškou

V termínu od 27. do 31. července jsou volná místa také v příměstském táboru ve Strakonicích. Ten je určený pro děti od šesti let, a kromě tvoření a různých her, pořadatelé slibují také hudební vyžití. Cena je 1400 korun. Více informací naleznete na www.rcberuska.cz.

Letní příměstské tábory Šikulka 2020

Rozmanitý program čeká děti v Českých Budějovicích. Podle informací jsou ještě mnohé termíny tamějšího příměstského tábora volné. Jsou určené pro děti od 4 do 7 let a od 8 do 12 let. Tábor vyjde na 2200 korun. Termíny jsou dostupné ke shlédnutí na webu.





Plzeňský kraj



Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Podle informací dostupných na webu hlásí volná místa také firma Výtvarno. Tématem tábora je především malování a tvořivost. Nabízí pět termínů a všechny programy jsou pro děti ve věku od 6 do 15 let. Pětidenní tábor vyjde na 2500 Kč a je možné dítě přihlásit i na jednotlivé dny za 500 korun.

Příměstský fotbalový kemp v Plzni

Firma Tresorsport z. s. pořádá fotbalový tábor pro chlapce ve věku od 10 do 14 let. Kemp proběhne od 20. do 24. července v Areálu TJ Slovan Spoje Plzeň. Cena, která zahrnuje také pitný režim, oběd a svačinu činí 3700 korun. Přihlášku naleznete zde.



Příměstské tábory v dalších krajích naleznete na následující straně.