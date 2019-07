PŘÍMÝ PŘENOS: Ministři se ve Sněmovně zodpovídají poslancům

Ve středu Sněmovna schválila daňový balíček, který se týkal zdražování alkoholu, hazardu a tabáku. Alkohol bude dražší o zhruba 13 procent, cigarety se zvýší o 30 procent. U loterií bude dvojí sazba - kurzové sázky a turnaje malého rozsahu se zvýší na 25 procent, u malých her (bingo) se zvýší daň na 30 procent.

Prošlo i zdražení plynu respektive vláda chce zrušit osvobozující daně. To se dotkne zhruba 400 000 domácností, které jsou na pokraji chudoby, nebo už se v ní nachází. Na tento problém poukázal i šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Je pro nás naprosto nepřípustné také zdražení topení plynem pro více než 400 tisíc domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn,” řekl.

Vláda při svém jednání schválila i plošné navýšení penze o 900 korun. Znamená to, že se zvýší o necelých sedm procent. Opozice ale namítla, že by se mělo jednat o navýšení mezd v rámci několika let dopředu, ne jen jednoho.

Vláda schválila i navýšení rodičovského příspěvku. Stávající i budoucí matky by si tak měly přilepšit o několik desítek tisíc. Ze současných 330 tisíc se zvýší na 450 tisíc korun. "Dvanáct let se rodičovský příspěvek nezvýšil. Jsme rádi, že jsme toho dosáhli,“ uvedl šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.