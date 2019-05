Podmínky pro podnikání se v ČR zhoršily i kvůli odborům

V pražském Aquapalace Hotelu se ve čtvrtek uskuteční 31. celostátní sněm Hospodářské komory České republiky. Samotný sněm začal v 10 hodin, dopoledne vystoupí s projevem celá řada hostů, kterými jsou například prezident Miloš Zeman, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či předseda ODS Petr Fiala.

Podmínky pro podnikání v České republice se od posledního sněmu Hospodářské komory ČR, který se konal před rokem, zhoršily. Řekl to na dnešním sněmu HK ČR její prezident Vladimír Dlouhý. Kritizoval odbory, které zvyšují své požadavky a vláda jim podle něj ustupuje ve všem, o co žádají. Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle přání odborů nebo zrušení karenční doby. Podle šéfa Hospodářské komory na to doplácí zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci.

"Od posledního sněmu HK ČR se podmínky pro podnikání v České republice zhoršily, tečka. Přitom toho od vlády nechceme mnoho, vlastně jen jednu jedinou věc: Vytvářejte dobré a poctivé, slušné podmínky pro podnikání a odstraňujte překážky, které podnikání komplikují," řekl Dlouhý. Dodal, že v posledních měsících ho častěji napadá spíše věta: "Alespoň nám neházejte klacky pod nohy".

Minimální mzda kvůli zaručeným mzdám a mzdovým tarifům podle Dlouhého zásadně ovlivňuje všechny podniky v ČR a v "drtivé většině" i na ty, kteří ji nevyplácejí, protože musí odstupňovat odměňování svých zaměstnanců. Problémem je podle Dlouhého odtržení mezd od produktivity, která roste výrazně pomaleji.

Kritizoval rovněž zrušení karenční doby, tedy opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci zaměstnavatelem. "Zrušili jste karenční dobu, jak si odbory přály a nevysvětlili jste veřejnosti ani to, že poctiví zaměstnanci doplatí na flákače a simulanty, protože za ně budou muset dělat," řekl Dlouhý.

Dlouhý také později uvede do provozu Právní elektronický systém, který bude podnikatelům poskytovat přehled o jejich povinnostech, které mají vůči státu.

Hospodářská komora ČR je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry, sdružuje 16 tisíc členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 odborových asociacích.