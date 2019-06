Zůstanou obchody o svátcích zavřené? Znovu to řeší poslanci

Poslanci se na pátečním setkání zabývají úhradou léčebného konopí. To by mohlo být hrazeno z pojištění až do výše 90 procent ceny. Množství by bylo omezené na třicet gramů.



Sněmovna má také rozhodovat o případném zrušení daně z nabytí nemovitosti. Návrh zařadili senátoři do zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí.



Čeští poslanci by měli rovněž pokračovat v jednání o zákonech vrácených Senátem. Zatím neuzavřeli debatu o případném povolení malého množství alkoholu pro cyklisty, o tom se bude ale hlasovat zřejmě až na dalším zasedání za začátku července.



Na programu je rovněž vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákon o Celní správě, dále pak zákon týkající se Státního zemědělského intervenčního fondu. Dolní sněmovna se také ještě nedostala k dořešení otevírací doby obchodů během svátků.