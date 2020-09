Prymula převzal ministerstvo. Školy by měly vyhlásit volno, vzkázal

Roman Prymula v úterý ráno oficiálně převzal velení nad ministerstvem zdravotnictví. Do funkce ho uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Nejdůležitější teď bude zajistit dostatečné kapacity nemocnic, řekl premiér na tiskové konferenci. Prymula prohlásil, že není spasitel a k zastavení epidemie bude zapotřebí spolupráce všech. Růst nákazy by podle nového ministra mohlo zpomalit ředitelské volno v pátek, školy ale plošně zavírat nechce. Distanční výuku v některých regionech nevyloučil.

Premiér Babiš v úterý ráno uvedl Romana Prymulu do funkce ministra zdravotnictví. Na místě byl i dnes už exministr Adam Vojtěch (za ANO).

Prymulu jmenoval prezident Miloš Zeman už v pondělí odpoledne. Podle hlavy státu není lepšího odborníka, který by resort řídil v době počínající druhé vlny koronavirové epidemie.

“Shodli jsme se, že nejdůležitější úkol v rámci Covidu-19 je zabezpečit dostatečné kapacity nemocnic při jakémkoliv scénáři vývoje epidemie,” prohlásil na tiskové konferenci Babiš. Připustil, že trasování v rámci Chytré karantény nefunguje dobře v některých krajích.

"Spolupráce mezi ministerstvem a kraji nefungovala dobře, proto jsem souhlasil s obnovením Ústředního krizového štábu," doplnil předseda vlády.

Prymula má být především krizovým manažerem, který vyvede Česko z epidemie. “Převzal jsem ministerstvo zdravotnictví v době, která je nelehká a turbulentní. Mým základním úkolem je stabilizovat stávající epidemiologickou situaci. Tento úkol vůbec není jednoduchý, udělám pro to vše. Na druhou stranu nejsem spasitel a nezvládl bych to bez pomoci všech. Zapomeňme na politické půtky a vydržme alespoň pár týdnů spolupracovat,” uvedl Prymula.

Epidemii podle Prymuly nevyřeší sebetvrdší restrikce. Prý nejde o zákazy, ale uvědomění, že se lidé nemají nějakou dobu stýkat. “Ať uděláme cokoliv, má to dojezd minimálně v horizontu týdne až 10 dnů. Opatření se projevují poměrně pozdě. Nechceme dělat opatření, která by postihla ekonomiku. Není možné ji zdecimovat tím, že uzavřeme celou republiku. Musíme ale pečlivě zvažovat, jaká opatření přijmout, protože trendy pozitivní nejsou,” řekl nový ministr zdravotnictví.

Nechce zavírat školy, dokud to nebude nezbytné. "První stupně základních škol by se neměly uzavírat vůbec. V některých regionech se budeme bavit o distanční výuce. Jde o opatření, které je citlivé, ale vývoj k nim může směřovat," prohlásil Prymula s apelem na ředitele škol, aby v pátek vyhlásili ředitelské volno. "Vznikne tak čtyřdenní volno, které by mohlo šíření nákazy utlumit, pokud se nebudeme věnovat masovým akcím," pokračoval.

Prymula upozornil, že zaváděná opatření v Česku budou vyžadovat spolupráci úplně všech. "Nejdou nad rámec Evropy, v podstatě ji doháníme. V létě jsme se rozvolnili opravdu hodně," konstatoval.

"Existuje celá řada priorit, která na ministerstvu musejí pokračovat. Nechystám žádnou revoluci ani personální zemětřesení. Chci pokračovat v linii, kterou nastavil pan ministr Vojtěch. Na některých projektech jsem se sám podílel," předeslal Prymula.

Podle šéfa resortu nejsou přijatá opatření omezením svobody. "Kdo nosí místo roušek třeba záclonu, ten ohrožuje nejenom sám sebe, ale především ohrožuje oostatní," vzkázal lidem, kteří se zdráhají dodržovat nařízení ministerstva.

Agendu, která se netýká koronaviru, budou nejspíš řidit ministrovi náměstci. Právě jako náměstek na ministerstvu Prymula působil do konce letošního jara, kdy odešel kvůli názorovým sporům s Vojtěchem.

Ten po bezmála třech letech v čele ministerstva skončil. "Chci tím vytvořit prostor k řešení epidemie koronaviru, která nás ještě určitě nějaký čas bude provázet," vysvětlil Vojtěch nečekané rozhodnutí.

Podle Babiše dělala Vojtěchovi problémy slušnost a neschopnnost se bránit útokům. "Chápu to jeho rozhodnutí. Ty neustálé útoky, opozice, hejtmani, novináři. Viděli jste to v neděli. I ministři z koalice, všichni na něj útočili. V podstatě se neuměl bránit. I já na jedné tiskovce jsem mu říkal, nebuďte slušný, braňte se, Adame," vzpomínal předseda vlády.