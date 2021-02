Přímý přenos tiskové konference - Inovace v době pandemie: I ojetiny se dají prodávat přes e-shop, zákazníci si rychle zvykli

Od založení na počátku roku 2018 již kromě datových aplikací AuresApps představila několik úspěšných projektů jako prodej investičních vozů Mototechna Classic, službu dlouhodobého pronájmu Mototechna Drive nebo službu testování vozu Try & Buy. Již v roce 2019 začala testovat i první e-shop s ojetými vozy u nás. Ten pomohl udržet prodeje ojetých vozů při lockdownech během pandemie, kdy se uzavřely všechny pobočky sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Skupina AURES Holdings tak prodala za poslední rok více než 15 % z celkového objemu prodaných aut právě on-line.



„I přes zásadní dopady pandemie koronaviru na celý sektor automotive jsme v rámci skupiny během extrémně těžkého roku 2020 prodali 70 000 automobilů. Jde o náš pátý nejlepší výsledek v téměř třicetileté historii společnosti. Velký podíl na tom má právě inovační laboratoř AuresLab, kterou jsme spustili před třemi lety. Bez nových technologií a inovativního přístupu by naše společnost nemohla být lídrem trhu a těžko by zvládala dopady krize, která ještě zdaleka není za námi,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO.



„Již 1. února 2019 jsme spustili první e-shop v rámci pilotu. To jsme ještě netušili, jak moc se nám tento projekt za třináct a půl měsíce zúročí. Během první vlny pandemie jsme tak mohli ze dne na den spustit on-line prodej. Zatímco během první vlny pandemie se lidé teprve učili nakupovat on-line a prodávalo se 20% aut oproti běžnému stavu, nyní prodáváme zhruba 50%,“ doplnil Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab.



On-line tisková konference inovační laboratoře AuresLab proběhne 10.2.2021 od 10:30: