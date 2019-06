Trump zamířil do Londýna, starostu nazval ztroskotancem

Americký prezident Donald Trump vyrazil na státní návštěvu Velké Británie. Letadlo Air Force One přistáĺo na letišti Stansted v Londýně krátce po desáté hodině. Návštěvu prezidenta provází protesty v mnoha britských městech.

Americký prezident dorazil do Británie na třídenní státní návštěvu, během které se má setkat s představiteli královské rodiny, také se má sejít s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Předpokládá se, že s ní bude řešit například klimatické změny či současný stav ohledně čínské technologické firmy Huawei.

Státní návštěvu amerického prezidenta v Británii provází protesty, ty se uskuteční přímo v Londýně, lidé se sejdou také v dalších městech, jako jsou Manchester, Belfast či Birmingham.

Nedaleko stanstedského letiště někdo vytvořil v trávě obří obraz penisu s Trumpovým jménem.

V pondělí je podle BBC na programu prohlídka Westminsterského opatství, v Clarance House ho čeká čaj s princem Charlesem a vévodkyní Camillou. Večer královna pořádá státní banket v Buckinghamském paláci.

Trump se před příletem do Londýna ostře pustil do starosty Sadiqa Khana, který státní návštěvu kritizoval. "Sadiq Khan, který je velmi špatným starostou Londýna, byl hloupě "hrubý" k návštěvě prezidenta Spojených států, které jsou nejdůležitějším spojencem Británie. Je to ztroskotanec," napsal Trump na Twitteru.