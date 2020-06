Princ Filip slaví 99. narozeniny. Oslava se uskuteční na zámku Windsor

10. června 1921 se na řeckém ostrově Korfu narodil princi řeckému a dánskému syn Filip. O rok později ale rodina Řecko kvůli válce opustila, Filip tak vyrůstal ve Francii. S Alžbětou se setkal už jako třináctiletý na svatbě svého bratrance. Letos oslaví už 73. výročí svatby.

Buckinghamský palác u příležitosti narozenin vévody z Edinburghu zveřejnil novou fotografii královského páru. Poslední měsíce tráví manželé na zámku Windsor – v izolaci jsou, aby se nenakazili Covidem-19. “Je zřejmé, že o svých prarodičích přemýšlím. Jsou ve věku, ve kterém jsou. Děláme vše, co je v našich silách, abychom se ujistili, že jsou izolovaní a chránění,“ vyjádřil se princ William.

O narozeninovou oslavu ale Filip ochuzen nebude. Bude jen možná o něco skromnější, než na co byl z minulých let zvyklý. Na veřejnosti se objevuje v posledních třech letech jen zřídka. Do důchodu odešel ve věku 96 let. Během desítek let stihl více než 22 tisíc královských aktivit, včetně charitativních akcí nebo oficiálních návštěv. Do hledáčku médií se ale dostal ještě na začátku loňského roku, kdy způsobil dopravní nehodu.