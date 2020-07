Princ George slaví sedmé narozeniny, Kate zveřejnila rozkošné fotky

Princi Georgeovi je už sedm let a celá Británie slaví. Kate Middleton u té příležitosti zveřejnila nové snímky budoucího krále, které pořídila sama. Vévodkyně je focením do rodinného alba pověstná.

Princ George oslavuje sedmé narozeniny a vévodkyně Kate se k této příležitosti tradičně pochlubila novými fotkami svého synka. Před pár dny je sama pořídila.

"Sdílíme nové fotky od vévodkyně z Cambridge u příležitosti sedmých narozenin prince George," zní komentář ke snímkům na instagramovém profilu Kate a prince Williama.

Fotky jsou dokladem, že navzdory přísným protokolárním pravidlům mají královské děti i volnost. George běžně veřejnost vídá v košilích a svetrech, tentokrát pózuje v maskáčovém tričku. Nechybí princův ikonický šibalský úsměv.

Princova kmotra, psycholožka Julia Samuelová, se nedávno rozpovídala o jeho povaze. "Je úžasný a velmi zábavný, ale také vztahovačný a drzý," řekla v podcastu How to Fail with Elizabeth Day s tím, že je strašná škoda, že se vnoučka nedožila lady Diana.



George je v pořadí třetím následníkem britského trůnu. Před ním je jeho dědeček princ Charles a táta William. Má dva mladší sourozence, sestru Charlotte a bratra Louise.