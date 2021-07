Princ Harry chystá pro svět intimní zpověď, vydá knihu o svém životě

Britský princ Harry oznámil, že v současné době pracuje na knížce, která bude popisovat jeho dosavadní strasti a slasti života. Kniha by měla vyjít už v příštím roce a sám princ ji nazval "zcela pravdivou".

Vévoda ze Sussexu vydá celosvětově knihu prostřednictvím nakladatelství Penguin Random House koncem roku 2022. Nakladatelství zároveň uvedlo, že princ Harry bude vůbec poprvé sdílet se světem "definitivní popis zážitků, dobrodružství, ztrát a životních lekcí, které ho pomohly formovat", informuje CNN.

"Píšu to ne jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal," napsal v pondělí princ Harry. "Jsem hluboce vděčný za příležitost podělit se o to, co jsem se během svého dosavadního života naučil, a jsem nadšený, že si lidé budou moci přečíst knihu z mého života, která je přesná a zcela pravdivá," dodal princ s tím, že výdělek z prodeje daruje na charitu.

Harryho matka princezna Diana by na začátku července oslavila 60. narozeniny. Při té příležitosti princové William a Harry společně odhalili její sochu. Oba bratři se poté sešli také v soukromí. Šlo o první soukromé setkání od doby, co se Harry se svou manželkou Meghan vzdali královských povinností a odstěhovali se do Spojených států amerických.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu na konci minulého roku navíc vydali podcast. V něm vyzvali světoznámé osobnosti, aby se zamysleli nad rokem 2020. Pořadu se zúčastnil také jejich tehdy roční syn Archie, který všem posluchačům popřál vše nejlepší do nového roku. Posluchači mohli tak vůbec poprvé slyšet jeho hlas.

Podcastu se zúčastnilo také několik světoznámých osobností. Například zpěvák Elton John, známá profesorka Brené Brown, lékař Deepak Chopra či americký moderátor James Corden.

