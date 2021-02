Princ Harry plánuje návrat do Velké Británie! Už má připravené letadlo

Britský princ Harry se připravuje na možnou cestu do Velké Británie. Princ už kvůli tomu podnikl první kroky a uzavřel se do izolace. Důvodem je stav jeho dědečka, prince Filipa, který skončil v nemocnici.

Princ Harry se podle britských médií uzavřel před světem a sebeizoloval se ve svém domě v Kalifornii, kde žije s těhotnou manželkou Meghan a synem Archiem.

Podle britského deníku Mirror již má Harry také domluvené soukromé letadlo, které ho v případě potřeby rychle dopraví do Británie.

Důvodem k těmto krokům je hospitalizace jeho dědečka, prince Filipa. 99letý manžel královny Alžběty II. skončil ve středu v nemocnici v Londýně. Více o jeho pobytu v nemocnici si můžete přečíst v tomto článku.

Harry podle médii požádal, aby byl o jeho stavu pravidelně informován. V případě zhoršení dědečkova stavu chce být připraven okamžitě přiletět.

Spojené státy budou zřejmě brzy přidány na britský seznam červených zemí. Lidé, kteří přiletí z USA, by tak měli jít do povinné karantény. Pro členy královské rodiny ale platí jiná pravidla, takže princ do karantény jít nemusí. Bude ale muset mít negativní test na covid-19.

Zda by s Harrym dorazila i jeho těhotná manželka Meghan není jasné. Ta se teprve před pár dny pochlubila bříškem s novým potomkem. Podívejte se na reportáž: