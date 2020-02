Princ Harry si nejspíš našel novou práci. Může vydělat i miliardy korun

Od té doby, co se princ Harry a vévodkyně Meghan rozhodli odstoupit od královských povinností, se spekuluje, čím se vlastně bude pár živit. Zatím to vypadá, že se Harry rozhodl vrhnout na podnikání. Nejen, že se zúčastnil akce pořádané významnou bankou, ale také jednal s investiční společností Goldman Sachs. V ní by si prý mohl přijít i na miliardy korun.