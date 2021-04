"Rád bych se vrátil jako virus, který vyřeší přelidnění!" Princ Philip často perlil

Měl pověst tvrdého muže s řadou ostrých komentářů. Někoho urazil, někdo se radostně zasmál. Princ Philip byl jedinečný a zkrátka se toho nebál. Některé jeho hlášky se dočkaly i knižního vydání.

S první hláškou na sebe nenechal dlouho čekat a po zásnubách s královnou Alžbětou II. se zeptal drážního dělníka na jeho kariérní postup. "Můj šéf by musel umřít," řekl dělník, na což mu princ Philip odpověděl: "Tak to je stejné i u mě."



Jedna z nejznámějších hlášek zazněla během návštěvy Skotska. Tam se instruktora autoškoly zeptal: "Jak udržíte místní obyvatele střízlivé dostatečně dlouho na to, aby zvládli udělat test?" Skotská výprava pokračovala další hláškou, kdy v tamní továrně okomentoval elektrický jistič slovy: "To vypadá, jak kdyby ho vyrobil Ind!" Organizace zastupující indickou menšinu v Británii oficiálně protestovala.

Na návštěvě Austrálie se zeptal tamního Aboridžince: "Ještě po sobě házíte oštěpy?" V Nigérii zase prezidentovi, který byl v tradičním kroji, řekl "Vypadáte, jako kdybyste se chystal do postele." Ostatně s politiky si nebral servítky, bývalého německého spolkového kancléře oslovil "pane říšský kancléři", což je oslovení, které naposledy používal Adolf Hitler.

Ani stárnutí se nebál. Dokazoval to výrok: "Všichni jednou zestárneme. Teda pokud nás nesrazí auto na silnici nebo nás neumlátí chuligán na nějaké mírové demonstraci." K oslavě svých 80. narozenin pronesl: "Nejsem si jistý, jestli to mohu doporučit. Nejde ani tak o věk, jak o přežití těch všech oslav." A vyjádřil se i k smrti: "Když se reinkarnuju, rád bych se vrátil jako smrtící virus, který vyřeší přelidnění na naší planetě."



Poznámky si neupustil ani vůči celebritám. "To jste vy, ten co vlastní to ohavné auto. Často ho vídáme, když jedeme do Windsoru," slyšel od něj Elton John a herec Russell Brand zase jednou dostal pochvalu za ženu, která ho doprovázela: "Hm, má všechny správné věci na správném místě."

Naopak malého chlapce zase šokoval odpovědí "Ty jsi na astronauta moc tlustý," když se mu třináctiletý Andrew v roce 2001 svěřil, že by se rád podíval do vesmíru.

