Princezna Beatrice překvapila: Byl by dar, kdyby naše dítě bylo dyslektik

První společný potomek princezny Beatrice a jejího manžela Edoarda Mapelli Mozziho má na svět přijít už na podzim. Nastávající maminka nedávno prohlásila, že by přivítala, kdyby se jejich dítě narodilo s dyslexií, kterou trpí také ona sama i její manžel. Informoval o tom britský zpravodajský portál Sky News.

"Viděla bych to jako dar," prohlásila sestřenice princů Williama a Harryho o možném "postižení" svého zatím nenarozeného dítěte. A to i přesto, že většina lidí s touto diagnózou má minimálně v dětství problémy s učením. Třiatřicetiletá Beatrice v tom ale spatřuje výhodu.

"Díky svému stavu si vážím věcí, které jsem jako dítě mohla dělat, nikoli těch, které jsem dělat nemohla. Vždy to bylo o postupu vpřed, vždy to bylo o tom, co můžete udělat. Nikdy o tom, co udělat nemůžete," dodala princezna.

Od roku 2013 je Beatrice patronkou charitativní organizace Dyslexia Helen Arkell. Prostřednictvím sdílení svých vlastních zkušeností chce členka britské královské rodiny změnit negativní vnímání dyslexie u veřejnosti.

"Pokud sdílením mého příběhu mohu pomoci jednomu mladému člověku, ať už je mu 11 nebo 7 let, který se právě dozvěděl, že má dar dyslexie, pak si myslím, že existuje fantastická příležitost podělit se o některé z těchto skvělých poznatků," doplnila princezna.