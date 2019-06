Přineslo dítě špatné vysvědčení? Hlavně netrestat, tvrdí psycholog

Poslední školní den je pro děti významnou událostí - vysvědčení by proto rodiče neměli jen tak odbýt. "Rodiče mají odměňovat děti za vysvědčení. A nejen za něj, ale vlastně za celý rok práce. Vysvědčení třeba nenaplní naše očekávání, ale to dítě chodilo rok do školy, pracovalo, tak si myslím, že bychom mu měli k tomu závěru něco dát," tvrdí dětský psycholog Václav Mertin.

A co by dítě mělo za vysvědčení dostat? Podle Mertina jsou všechny odměny vhodné. "Psychologové údajně nedoporučují peníze. Samozřejmě pokud se tomu dítěti nevěnujeme a pak mu jenom vrazíme tisícovku nebo stovku, tak to není úplně šikovné. Myslím ale, že peníze bychom jako odměnu neměli odmítat," řekl Mertin.

Dítě si tak podle něj může samo koupit něco, co si už dlouho přeje. "Ale samozřejmě když to jde, tak jsou vhodné třeba zážitkové dárky nebo cukrárna, pizzerie, záleží na tom, co mají děti rády," dodává Mertin.

Ne každé dítě ale odchází ze školy s pocitem úlevy a radosti. Pokud se školákům vysvědčení nevydařilo, měli by mít v rodičích oporu. Společnými silami by se v příštím roce měli pokusit o lepší výsledky. "Hlavně proboha netrestat," tvrdí psycholog.

"Jedině, že by nejdřív rodiče potrestali sebe. Vysvědčení dítěte vyjadřuje, jak pracovali i rodiče a učitelé přes rok. Takže nějaké trestání je k ničemu. Čím se to dítě provinilo? Já bych doporučoval přijmout realitu. Nadšení být rodiče nemusí, ale měli by si slíbit, že se budou dítěti od září věnovat mnohem intenzivněji než doteď," doporučuje Mertin.

Na nápravě by měli rodiče s dětmi začít pracovat ale až na podzim. "Na prázdniny bych se na to vykašlal. Nějaké zákazy, kdy dítě někam nemůže a místo toho se bude učit, to je hloupost. Radši ať si tu energii nechají až na září," tvrdí psycholog.

"Ono to vypadá, že já to dítě vynechávám, ale ono tohle prostě v rukách samo nemá. To, že z dítěte jednou něco bude, je pro něj vzdálená budoucnost. Rodiče by si měli uvědomit, že je dobré, když dětem pomáhají. Dávají jim tím větší jistotu," dodává Mertin.

S netrestáním souhlasí i městští policisté. "Některé děti ze strachu z reakce rodičů utečou z domova nebo si mohou sáhnout i na svůj život. Vysvědčení není konec světa, neodráží charakter vašeho dítěte. Podívejte se na to, v čem je vaše dítě úspěšné, skvělé, v čem vyniká. Nikdo nemůže být vynikající ve všem," napsali sokolovští strážníci na facebooku.

"Často je hodnocení také odrazem toho, kolik času rodič dítěti věnoval. Podpořte své dítě a vyjádřete mu důvěru v případě zlepšení. Netrestejte. Máte před sebou další rok na zlepšení," dodali.