Tragická smrt dívky, která rozvážela nákupy: "Pomozte rodině," prosí lidé

"Dnešní tragická nehoda naší řidičky nás hluboce zasáhla. Je to první událost tohoto druhu za celou naší historii a desítky miliónů najetých kilometrů, přesto to s člověkem pořádně otřese a přinutí ho to přemýšlet," uvedl Tomáš Čupr, zakladatel firmy Rohlík.cz na Twitteru.

"Společně budeme ještě intenzivněji pracovat na bezpečnosti našich kolegů. Rodině a dalším blízkým bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast," dodala firma, která se zabývá prodejem potravin online. Příspěvek zaplavily komentáře. "Kdyby vás napadlo udělat nějakou formou sbírku pro rodinu, určitě by pár zákazníků přispělo, včetně mě," je jednou z reakcí.

Zatím není jasné, jak se nehoda stala. "Příčinu vyšetřují kriminalisté a další odborníci," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Na místě zasahovali i hasiči a záchranná služba, která se snažila mladou ženu zachránit.

"Na místo nehody jsme vyslali záchranářskou posádku i posádku s lékařem. O život řidičky bojovali lékaři několik desítek minut, bohužel se ji zachránit nepodařilo," řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová.