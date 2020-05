Kramný živí naději na nový proces. Na tyto detaily se zaměřují obhájci

Kramný byl Krajským soudem odsouzen k osmadvacetiletému trestu za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Teď mu ale svitla naděje na obnovu procesu, během kterého by se předložily nové posudky a důkazy, zpochybňující dosavadní pravomocné rozhodnutí o jeho vině.



"Případ Petra Kramného by mohl být celospolečenským zlomem ve fungování justice. Těch pochybností podložených závěry nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, jsou jasné. Ukazuje to princip fungování justice, která je svým způsobem neomylná. Tady se za těch 7 let vyrojilo spoustu nových okolností, které zpochybňují děj, který se tam měl stát,“ tvrdí Václav Peričevič ze spolku Šalamoun.



Spolek Šalamoun objevil v případu Kramného několik nejasností a záhad. "Došlo ke zjištění, že odposlechy Petra Kramného byly mírně zkreslené. Soud postavil své závěry na větách, které Petr Kramný nikdy neřekl. Používá je proti němu dokonce nadále, přesto, že v originále odposlechu nikde nezaznívají,“ popisuje místopředseda spolku Šalamoun.



Nové posudky odborníků také poukazují na fakt, že smrt elektrickým proudem jde na těle jasně poznat. "Tým odborníků z elektra, soudního lékařství a biomechaniky vysvětluje, jaké okolnosti by musely nastat, aby k té vraždě vůbec mohlo dojít a co by na těch tělech muselo být nalezeno. A tyto podmínky na nálezovém místě splněny nejsou. To nemluvím o fotografiích z místa pitvy, které jsou tedy relativně nekvalitní, ale stopy na tělech od vstupu a výstupu elektrického proudu vidět nikde nejsou,“ říká Václav Peričevič.

Pochybností v případu a posudcích není málo. Spolek Šalamoun se zabývá obranou nespravedlivě stíhaných a poukazuje na justiční pochybení. Boj o Petra Kramného tedy není bojem za jeho nevinnu, ale boj o spravedlnost a spravedlivý proces. Spolek Šalamoun vždy okolnosti případů pečlivě ověřuje a spolupracuje s obrovskou řadou odborníků. Na případu Kramný pracují už 5 let.

Více detailních informací o chybách v procesu najdete zde.

Jaké další obrovské nuance se v případu Petra Kramného objevily? Celý rozhovor s Václavem Peričevičem ze spolku Šalamoun najdete pod titulkem článku.