Případ vloupání do obchodů v Chomutově: Policie má podezřelého

Policisté objasnili několik vloupání do prodejen v Chomutově a okolí, která se stala během posledních dvou měsíců. Podezřelému je 41 let a byl několikrát soudně trestaný. Podle policie pachatel neměl vyhraněný vkus, zajímaly ho všechny prodejny. při vloupání do obchodu s oděvy v centru Chomutova měl mít podezřelý i komplice, pomáhat mu měla jeho přítelkyně. Muž si na rozhodnutí soudu počká ve vazbě, žena je vyšetřována na svobodě.