Lidé z Karviné jezdí nakupovat do Ostravy. Tam už roušku mít nemusí

Lidé z Karviné si bez roušky nenakoupí, o pár kilometrů dál v obchodním centru v Ostravě už ji ale mít nemusí. "Je to zbytečné, byli jsme tam na nákupech a roušku jsme mít nemuseli," myslí si žena z hornického města. "Zdá se mi to nesmyslné," souhlasí další.

Povinnost nosit roušku platí i v hromadné dopravě, když cestující přejedou do postiženého regionu. "Určitě by bylo dobré, kdyby občané z centra nákazy skutečně omezili svůj pohyb," prohlásil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Na vyhodnocení zavedených protiepidemiologických opatření na Karvinsku je podle hygieniků ještě brzy. "Zatím situaci dál monitorujeme a jsme připraveni v případě potřeby ta opatření adekvátně upravit," řekl epidemiolog Petr Kopřivík z krajské hygienické stanice.

"Není to o plošné karanténě. Ale myslím si, že by stálo za to zvážit to. A je to otázka epidemiologů, ale i starostů a primátorů, aby zvážili nošení roušek nařídit v prostorách i mimo Karvinsko," dodal Vondrák.

Od úterka počet pozitivně testovaných zase narostl. V současné době je v kraji 3 173 nakažených. Od úterý přibylo 90 případů, asi polovina je podle Kopřivíka z okresu Karviná.

O situaci na Karvinsku bude ve čtvrtek mimořádně jednat Poslanecká sněmovna. Mezi 19. a 22. červencem má v regionu proběhnout další plošné testování zaměstnanců OKD.