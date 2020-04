Připojte se a zachraňte pivo! Čeští pivaři bojují za výrobce zlatého moku

Pivo nás proslavilo po celém světě a my se právem označujeme za národ pivařů. V Česku se nejen hojně pije, ale také vyrábí. Za posledních 10 let jsme zažili obrovský boom tzv. minipivovarů, které se snaží nabízet nové chutě i nový způsob konzumace našeho národního nápoje. Ze dne na den se však ocitly na nule, za zády navíc tisíce litrů piva, které se rychle kazí.

Majitelé minipivovarů jsou ale zvyklí z minulosti se semknout a navzájem si pomáhat. Mají naštěstí velkou jistotu ve svých zákaznících, věrných pivařích. Pivo patří k českému národu od nepaměti, nic ho tak nemůže "zastavit". Podle mínění Čechů je zlatavý mok součástí naší kultury. Pro řadu z nich navíc představuje oblíbený nápoj a nedílnou součást pohodového posezení s přáteli.

Tato srdcová záležitost pro mnohé z nás, ale i pro minipivovarníky, dostala kvůli uzavřeným restauračním zařízením pořádnou ránu. Piva z malých pivovarů jsou většinou nepasterizovaná a nefiltrovaná a nemají v sobě přidané chemické látky. Po nějakém čase tak mohou ztrácet svou chuť a mají tendenci rychleji se kazit.

"Pro malé pivovary fatální, u nás byla produkce určená do restaurací mezi 90-95 %. Ze dne na den jsme padli na nulový obrat dokonce záporný," přiznali zástupci frýdlantského pivovaru. Podobně jsou na tom v pivovaru Kytín: "Ze dne na den jsme přišli skoro o veškerou výtoč, co máme a bylo potřeba někam to pivo upíchnout. Málokdo si uměl představit, kolik toho piva vlastně leží v těch minipivovarech, přitom to pivo má problém navíc, že se vlastně časem zkazí."





Jak zachránit stovky tisíc piv před zkázou? Na originální způsob přišli právě pivovarníci z malé obce na úpatí Brdské vrchoviny. Vymysleli, jak dostat svoje, ale i pivo svých konkurentů, k lidem. Během několika dní spustili webové stránky Zachraň pivo, kde se může zaregistrovat zdarma každý minipivovar a upozornit na to, kolik právě jemu zbývá piva, případně informovat o možnostech rozvozů.

"Hlavní, co jim nabízíme, je to, že dáváme to sdělení lidem, že my zájemce z řad minipivovarů zadarmo zalistujeme, uděláme jim veškerý servis a dáme je na web. Oni tak vlastně získají další možnost své prezentace, svých výrobků. Dokonce mají možnost odkázat třeba na svůj vlastní e-shop, anebo si prostřednictvím naší aplikace u nich můžou lidé pivo objednat, nebo je dáme do kontaktu se zákazníkem," popisují majitelé pivovaru v Kytíně.

V projektu je zaregistrovaných už více než 300 minipivovarů a pomoc je geniálně jednoduchá. Spoléhá se na zapojení nás – věrných pivařů. Zachraňování nebylo nikdy příjemnější, počítá se každé vypité pivo. Stačí si na mapě minipivovarů najít ten nejbližší a pak už jenom s chutí do toho.

Kytínským tvůrcům projektu a iniciativy Zachraň pivo se díky mnoha statečným zachráncům už dokonce podařilo dopít všechny zásoby. "Než vznikl ten web, výtoč byla tak malá, že jsme ani nevařili nové pivo a došli jsme až do stádia, že nás vlastně vypili do poslední kapky, takže teď tady vlastně nabízíme pivo z konkurenčního pivovaru Kocour Varnsdorf," dodávají majitelé.

Konkurence nekonkurence, na to si teď pivovarníci rozhodně nehrají, táhne se za jeden provaz. V Česku se žádné pivo vylívat prostě nebude. Za tím si stojí i Adam Matuška, který společně se svým otcem patří mezi průkopníky malých pivovarů v Česku. Vlastní pivo začali vařit v roce 2009 v garáži. Dnes ho vaří uprostřed malebné vesničky Broumy na Křivoklátsku.

"Zachraň pivo nám umožnilo to, že se o nás dozvědělo více lidí a pro nás v jisté míře to byla i záchrana a minimálně velká pomoc," popsal Matuška. A pomoc se snaží šířit i dál. Konkurenci dal k dispozici možná nejcennější část svého know-how. I když by se zakopání konkurenční sekyry mohlo zdát jako unikátní záležitost, pivovarníci se umí navzájem podpořit a drží při sobě v podstatě odjakživa.

"Pivovar a pivovarníci vždycky drželi při sobě, byl to cechovní systém. Vyměňovali si kvasnice, půjčovali si slad, chmel, v minipivovarnictví to pořád platí," přiblížil přátelství pan Vávra z pivovaru Frýdlant. "Všem pivovarníkům a všem, co mají rádi dobré pivo, bych popřál pivovarské Dej bůh štěstí," uzavřel Matuška.