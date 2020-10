Okny uniká v zimě mnoho tepla! Takhle je seřídíte a utěsníte! NÁVOD

Pokud vám jdou plastová okna špatně zavírat nebo jimi profukuje, je nejvyšší čas začíst s jejich údržbou před zimou. Pravidelná údržba oken by se každopádně měla provádět po celý rok. Údržbou totiž zabráníte vniku chladu a hluku zvenčí, a zároveň ušetříte domácí kasu, jelikož nebude unikat teplo.



Nastavení režimu okna

Při změně ročního období je dobré myslet i na změnu nastavení okna. Tento režim můžete změnit ručně nebo pomocí imbusového klíče. Mění se tak přítlak okna a okno se tolik neopotřebovává.

Mytí oken

Okna se musí nejdříve pořádně umýt. Sluneční světlo totiž dokáže prach a nečistoty doslova přiškvařit do oken. K mytí používejte vlažnou vodu a neagresivní saponát. Okna je důležité umýt celá, a to jak skla, rámy, křídla, tak i těsnění.

Kontrola těsnění

Těsnění musí být vždy pružné, a proto je třeba ho každý rok promazat silikonovým olejem. Zpomalíte tak proces přirozeného stárnutí. V případě, že je poškozené, tak se musí vyměnit. Nové těsnění koupíte u prodejce oken.

Kontrolovat je třeba průchodnost otvorů pro odvádění vody v rámech. Veškeré nečistoty odstraňte, aby voda mohla volně odtékat pryč.

Promazání kování

Pozornost je třeba věnovat také kování. Nejlepší je okna promazat olejem na šicí stroje. Některé druhy oken už mají přímo vyznačeno, kam je potřeba olej kápnout. Při údržbě je nutné se vyvarovat hlavně použití kuchyňských olejů či mazadel s přísadami pryskyřic a kyselin.

Natírání

Plastová okna se rozhodně nesmí za žádné situace natírat. Hlavně proto, že barva nemusí k povrchu rámu dobře přilnout. Jakýkoli takový zásah může být důvodem k zamítnutí případné reklamace, protože se tím mohou změnit vlastnosti profilu.

Větrání

I když bude v zimě venku chladné počasí, člověk by rozhodně neměl zapomínat na větrání. Zamezí se tak především úchytu plísně v okně. Každopádně maximální doba větrání by měla být v období od prosince až do února zhruba 6 minut.

