Připravte se na pořádný hluk! Armáda pořádá mezinárodní letecké cvičení

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2019 se dostává do své nejintenzivnější fáze. Už v pondělí si mohli lidé všimnout neobvyklé aktivity na nebi, jelikož přilétala technika ze zahraničí. K účasti na akci bylo pozváno pět armád aliančních zemí.

Vojenské cvičení začalo už 29. srpna a koná se až do 20. září, právě nyní se ale dostává do své nejintenzivnější fáze. Velitelství vzdušných sil proto upozornilo na zvýšenou leteckou aktivitu od 2. do 13. září.

Už v pondělí mezi 10. a 14. hodinou k nám přilétala zahraniční letecká technika, podle 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská bude možné na nebi pozorovat nejvíce letecké techniky od 4. do 6. září, následně pak od 9. do 11. září.

Nejintenzivnější letové úsilí je plánováno v čase 9:00 až 23:00, ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům techniky mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum.

Vojáci budou nejvíce využívat vojenský výcvikový prostor Boletice, 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základnu taktického letectva Čáslav, prostory 25. protiletadlového pluku Strakonice, 26. pluku velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav a Správy letiště Pardubice.

K účasti na cvičení bylo pozváno Maďarsko, Německo, Slovensko, Spojené státy americké a Británie. Cílem cvičení je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek.

Cvičení se zúčastní 16 týmů předsunutých návodčích. Nad Českou republikou bude létat například americký bombardér B-52, víceúčelový letoun EF-2000 Typhoon, stíhací letoun PA-200 Tornado a letoun zajišťující doplňování paliva ve vzduchu KC-135. Česká republika zapojí dva bojové letouny JAS-39 Gripen, čtyři bitevníky L-159 Alca a dva bojové vrtulníky Mi-24.

Mapa prostor cvičení Ample strike 2019.