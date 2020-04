Nejistota letních táborů: Hrozí i snižování kapacity kvůli hygieně

V rozhovoru pro TN.cz se k situaci vyjádřil hlavní vedoucí letního dětského tábora Ghóta Miloš Zelingr, který odpověděl na pár otázek.



Předpokládáme, že stále počítáte s tím, že se tábor bude konat. Připravujete se nějak speciálně dopředu? Pokud ano, jak?

Předpokládáte správně, protože náš tábor se koná v srpnu a to je zatím ještě dost daleko. Přípravy probíhají jako každý rok, což v této době znamená především přípravu programu pro děti, trochu netradičně on-line prostřednictvím telekonferencí. Nad rámec běžných příprav se samozřejmě musíme zabývat i otázkou možného zrušení letošního tábora a řešení takové situace.

Umíte si představit provoz tábora při zvýšeném hygienickém režimu nebo v případě, že by děti musely dodržovat odstup?

Zvýšený hygienický režim bychom si asi uměli představit, pokud by se jednalo o nějaké zpřísnění podmínek ve smyslu dezinfekce některých prostor, přísnějšího režimu kuchyně a stravování nebo sledování zdravotního stavu dětí i dospělých. U opatření typu nutného odstupu dětí nebo omezení některých aktivit se obávám, že by se dala dodržet jen za cenu velmi striktních až neudržitelných pravidel, která by mohla podstatně změnit ducha a atmosféru tábora.

Jak byste v takovém případě řešili kapacitu tábora, která by asi musela být logicky snížena?

To by byla další veliká komplikace, kdybychom museli provést nějakou selekci dětí a řešit s rodiči i s majiteli tábora novou ekonomickou situaci, změnu smlouvy o nájmu, pravděpodobně i změnu ceny za pobyt dítěte na táboře. V této chvíli je to ovšem pouze teoretická otázka. Minulý týden se vyjádřil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve věci letošních letních táborů mírně optimisticky. Doufáme, že se situace bude vyvíjet příznivě.

Jste připraveni na to, že rodiče budou děti kvůli strachu odhlašovat?

Zatím jsme žádné odhlášky od rodičů neobdrželi. Snad to může být tím, že rodiče jsou optimisty stejně jako my. O pokračujících přípravách je i nadále informujeme. V této chvíli je brzo dělat jakékoliv závěry. Rodiče vědí, že je budeme neprodleně a otevřeně informovat, jakmile bychom museli udělat jakékoliv zásadní rozhodnutí. Paradoxně i v situaci epidemie se nám hlásí další zájemci a máme jen několik posledních volných míst.

Obrací se na vás rodiče dětí už nyní s dotazy typu "Jak to bude?“ Co jim odpovídáte?

Takový dotaz jsme zatím obdrželi jen jeden. Naše stanovisko společně s mírným optimismem jsme všem rodičům sdělili na našem webu a na sociálních sítích.

Jste v kontaktu s nějakou hygienickou stanicí, nebo jinými úřady, které by se pořádáním hromadných akcí pro děti zabývaly?

V této chvíli je situace tak neodhadnutelná, že s největší pravděpodobností nemá smysl kontaktovat příslušnou hygienickou stanici s dotazy na možnou situaci v srpnu. S hygienickou stanicí jsme ale jinak běžně v kontaktu a naše komunikace je vedena vždy naprosto konstruktivně.



Pokud by se tábor nekonal, jaké to bude mít pro jeho organizátory ekonomické dopady? Přežije organizace do dalších let?

Nadšení a chuť dělat tábory nám žádný virus nesebere! My jako pořadatelé dětského tábora máme status organizace, jejíž náplní jsou v našem případě veřejně prospěšné cíle. Tábor děláme zejména pro radost. Smyslem není primárně podnikání a zisk, každý rok končíme s černou nulou v účetnictví. Nemáme vytvořené žádné finanční rezervy pro financování nepředvídatelných okolností. Naše ekonomické propočty pro případ možného zrušení tábora ale zatím vycházejí tak, že by činnost spolku Ghóta neměla být do budoucna ohrožená.



