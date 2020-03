Příroda zamořená plasty. Je to i naše budoucnost?

Města zaplavená plasty, papíry a plechovkami… Zničená příroda a odpadky všude kolem nás. I to může být vize naší přírody během několika let. Krajinu kolem nás si ničíme my sami. Přitom není vůbec složité se takové budoucnosti vyhnout.

Dokážete si představit, že byste se vydali na písčité pláže do Chorvatska a čekalo tam na vás nemilé překvapení v podobě plastů poházených okolo vás? Naštěstí to tam tak v současnosti nevypadá. Jedním z důvodů je i to, že zálohový systém v Chorvatsku funguje od roku 2006. Tamní obyvatelé třídí obalové materiály velmi pečlivě: Míra návratnosti plechovek a plastových lahví dosahuje až 90 %.

Vraťme se k situaci v Česku. Pokud se plechovky a plastové lahve nevytřídí a dostanou se na skládku nebo do naší přírody, zůstávají v naší krajině několik desítek až stovek let. Přitom bychom je mohli využívat mnohem lépe. Jejich spalování je ekonomicky nehospodárné, umístění na skládku zase odsouvá problém do budoucna. Přitom plastové lahve mají mnoho pozitiv, zároveň se jedná také o výborný materiál k recyklaci.

"Polyethlylentereftalát, neboli PET materiál, je pevný, téměř nerozbitný a přitom lehký materiál. Díky nízké propustnosti kyslíku dobře chrání obsah, a pro uchování potravin je bezpečný," říká Vladimír Kočí, děkan FTOP VŠCHT v Praze.

Každý rok do české přírody vyrazí stovky dobrovolníků, aby vyčistili naši přírodu a odnesli plasty a plechovky tam, kam patří, tedy do třídicích kontejnerů. Tak ale dělají práci za nás za všechny.



Řešení nabízí zálohový systém: Čisté "petky" by se vracely do oběhu, zpracovaly by se na granulát v potravinářské kvalitě, ze kterého by mohly být vyrobeny zase "petky". V současné době v Česku skutečná cirkulární recyklace "z lahve do lahve" neprobíhá. Plasty se recyklují z velké většiny pouze jednou, a pak stejně končí ve spalovně nebo na skládce.

Pokud nás dostatečně nemotivuje čistá příroda, může nám pomoci zálohový systém, ten funguje následovně: