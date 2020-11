Přírodní úkaz vyděsil Bejrút, který se stále vzpamatovává z výbuchu

Není to tak dávno, co došlo v Libanonu k ohromné explozi. Přesně tři měsíce po výbuchu v bejrútském přístavu, tu měli obyvatelé znovu hrůzu v očích. Na pobřeží se totiž objevila vodní smršť, která je často zaměňována s tornádem. Tyto vodní sloupy většinou nepředstavují takové riziko, protože do sebe nenasávají vodu. Kondenzovaná pára tak vytváří nad hladinou nevšední podívanou.