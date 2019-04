Přišel exekutor, manželé chtěli odpálit dům. Stojí před soudem

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem dvou manželů z Kobylí na Břeclavsku, kteří chtěli vyhodit svůj dům do povětří. Pustili plyn a snažili se ho zapálit. Podle obžaloby chtěli zabít sebe i exekutora.

Jen shodou šťastných náhod se manželům Blatným nepodařilo vyhodit dům do vzduchu. Když u nich zaklepal exekutor, podle policie začali vyhrožovat smrtí všem okolo. Pak se v domě zabarikádovali a pustili plyn.

"On hrozil, že ten nahromaděný plyn odpálí a víceméně se o to i pokusil, když škrtal sirkou," popsal státní zástupce Tomáš Foldyna.

Když přijela na místo zásahová jednotka, obžalovaný několikrát vystřelil z pistole. Ale plyn, který ucházel z propanbutanové lahve, se mu zapálit nepodařilo. Skončil ve vazbě i s manželkou a nyní poprvé přišel k soudu - je stíhaný za obecné ohrožení a pokus vraždy.

Obžalovaný tvrdí, že má po úderu do hlavy od zásahové jednotky výpadek paměti a neví, co se v domě stalo. Hrozí mu až doživotní trest a jeho manželce osm let za obecné ohrožení.