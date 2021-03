Přišel jsem o všechno, říká příbuzný obětí z Alabamy. Míří tam další bouře

Zničené domy, vyvrácené stromy a poničená elektrická vedení. Tornáda za sebou zanechala obrovskou zkázu a stovky lidí zůstaly bez střechy nad hlavou. Bouře zasáhly oblast, ve které žije 60 milionů lidí.

Nejhůř zasažený je stát Alabama. Ten hlásí i nejvíce obětí, a to pět. Tři z nich jsou z jedné rodiny. "Když jsem se vrátil, bylo všechno zničené. Všechno bylo pryč. O vše jsem přišel. Nechápu to. Každý den o takových událostech slýcháte ve zprávách, ale když se to stane vám, je to rána," svěřuje se příbuzný obětí Sheldon Abbott.

"Nikdy jsem nic takového neviděl. Totální destrukce na spoustě místech," říká Brian Kemp, guvernér postiženého státu Georgie. S následky ničivého živlu bojuje více než šest stovek hasičů. Jedno z tornád podle úřadů zničilo území dlouhé 160 kilometrů.

"Dostali jsme zprávu, že kousek od nás udeřilo tornádo. Vzalo nám to část střechy. Stalo se nám to poprvé za 52 let, co tu bydlíme," popisuje svědek události.

Tornáda udeřila nejméně ve čtyřech státech, větrných vírů napočítali obyvatelé 14. Nevyhnul se jim ani stát Tennesse. Ten teď navíc trápí nejhorší povodně za poslední dekádu. Obyvatelé zasažených oblastí si nevydechnou ani v příštích dnech. Meteorologové předpovídají další silné bouře s možnými bleskovými záplavami na spoustě míst, které tornáda zasáhla.