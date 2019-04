"Přišla jsem o všechny děti," pláče matka. Spalničky zabily 1200 lidí

Zatímco v Česku a zbytku západního světa jsou rodiče, kteří očkování pro své děti odmítají, na Madagaskaru by vakcínu pro své potomky sice chtěli, ale nemají na to dostatek zdrojů. Některé matky ušly se svými dětmi až desítky kilometrů do zdravotnického centra. Píše o tom portál agentury AP.

Za rozsáhlou epidemií spalniček, se kterou se Madagaskar potýká od loňského září, stojí podle odborníků především nízká proočkovanost mezi chudou populací. Ta by měla být mezi 90 až 95 procenty, na souostroví je ale jen 58procentní.

Lékaři varují, že chudé rodiny nemají dostatek peněz, aby dítěti zajistily jak očkování, tak dobrou stravu. "Téměř 50 procent dětí na Madagaskaru je podvyživených. Spalničky tak mají ideální podmínky," uvedl lékař Dossou Vincent Sodjinou, který pod Světovou zdravotnickou organizací situaci na místě monitoruje.

Od vypuknutí epidemie podlehlo spalničkám už 1200 lidí, převážně malých dětí do věku šesti let. Dalších více než 115 tisíc je v současnosti nakažených. Ministerstvo zdravotnictví už odeslalo balíčky s léky do oblastí, které jsou nejvíce postiženy. I tak ale obětí přibývá.

Mladá maminka Nifaliana musela se svým šestiměsíčním dítětem ujít 15 kilometrů, aby ho prohlédl odborník. "Má teplotu a myslím, že i spalničky, protože na jeho obličeji vyskákaly takové malé flíčky. Moc se bojím, protože všichni ve vesnici říkají, že spalničky zabíjí miminka," popsala.

Od lékaře dostala potřebné vitaminy a antibiotika. To Erika takové štěstí neměla. Špatně si myslela, že děti, které jsou starší devíti měsíců, už nemohou být očkovány. Zemřely jí čtyři z pěti dětí. Kromě samotných spalniček tak často úřady bojují i s dezinformacemi nebo pověrami.

Lalatianě zemřeli dokonce všichni potomci. "U posledního jsem neměla peníze, abych došla k lékaři. Dala jsem svému dítěti zbytek léků, které používal její bratr, abych snížila horečku. Několik dní to vypadalo, že se vyléčí. Pak se mu ale těžce dýchalo a později už jsem ho našla mrtvého," vyprávěla.

Spalničky jsou virové infekční onemocnění, které provází typická vyrážka. Šíří se kýcháním a kašláním nebo kontaktem s hleny nakažených lidí. K příznakům patří horečka, kašel, zánět spojivek a rýma. V poslední době se kvůli nízké proočkovanosti šíří i v Česku, zbytku Evropy či USA.

