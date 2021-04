"Přišli andělé". Kamila přežila požár domu a napsala dojemný vzkaz

Plameny zachvátily byt v pražské Černokostelecké ulici v neděli okolo půl šesté odpoledne. "Děkuji za to, že vám teď mohu napsat, a děkuji za to, že vedle mě díky vám všem teď spinká moje malá holčička. To já a moje dcerka jsme byli účastníky nedělního požáru v Černokostelecké ulici v Praze. To já s ní seděla na parapetu," svěřuje se maminka Kamila v dopise, který zaslala pražský záchranářům.

Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranné systému a společnými silami se jim podařilo z ohně zachránit 14 lidí včetně šesti dětí.

"Ta bezmoc, kdy opakujete dokola „lásko moje, miluji Tě, vše bude v pořádku, a zároveň přemýšlíte, že budete muset skočit, když pomoc nepřijde včas…A najednou přišli…ano, andělé existují, ale nemají křídla, mají krásnou hasičskou uniformu, a také krásnou lékařskou a policejní uniformu," napsala dále zachráněná žena v dopise.



Požár se hasičům podařilo brzy dostat pod kontrolu. "Na místě zasahovaly dvě profesionální a jedna dobrovolná jednotka. Nasadili jsme výškovou techniku a proud vody ve vnitřní části budovy," popsal zásah mluvčí hasičů Martin Kavka.

