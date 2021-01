Od listopadu přibyly tisíce lidí bez práce. KALKULAČKA podpory

Úřad práce České republiky evidoval k 31. 12. 2020 celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. Je to o 17 tisíc více než v listopadu a přibližně o 76 445 více než před rokem. V prosinci loňského roku tak nezaměstnanost vzrostla na čtyři procenta.



"S příchodem koronaviru se situace na pracovním trhu v Česku začala měnit. Především v oblastech, které jako první postihlo nařízené uzavření provozů. Řeč je o službách, pohostinství, lázeňství, prodeji, sportovních klubech, kultuře a postupně třeba i automobilovém průmyslu,“ popsal situaci generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé, kteří přišli o své zaměstnání a hledají novou práci, tak stále častěji žádají o podporu v nezaměstnanosti. Na tu má nárok každý, kdo před zařazením do evidence úřadu práce byl alespoň 12 měsíců zaměstnaný, nebo provozoval jinou výdělečnou činnost, ze které tak přispíval na důchodové pojištění.

Čerpat podporu může také člověk, který uplatní tzv. náhradní dobu zaměstnaní. To znamená, že dotyčný například pobíral invalidní důchod na III. stupeň invalidity, dočasně nebyl schopný pracovat nebo pečoval o dítě do čtyř let věku.



Výši podpory určuje především to, kolik jste vydělávali před ztrátou svého původního zaměstnání.

Výši podpory určuje především to, kolik jste vydělávali před ztrátou svého původního zaměstnání. Platí, že první dva měsíce činí podpora 65 % z čistého měsíčního výdělku. Další dva měsíce je podpora 50 % a poté do konce období, ve kterém máte nárok na podporu, je to 45 %.



Je však určená maximální výše podpory, která činí 0,58násobek průměrné mzdy. V letošním roce tak lidé bez práce mohou dostat maximálně 20 075 korun.



Dobu, po kterou je poté možné podporu pobírat, určuje věk žadatele. Lidé mladší 50 let ji budou dostávat pět měsíců, ti ve věkovém rozmezí nad 50 a do 55 let věku pak osm měsíců. Starší 55 let budou podporu pobírat jedenáct měsíců.



O podporu můžou nezaměstnání žádat buďto elektronicky, nebo zaslat vytištěný formulář na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Další nezbytné informace naleznete na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

