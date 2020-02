Přísné kontroly kvůli ptačí chřipce! Veterináři sledují soukromé chovy

Pod dohledem chtějí mít veterináři chovy hlavně v nejpřísnějším tříkilometrovém pásmu okolo místa výskytu ptačí chřipky. Rozsáhlé kontroly budou provádět ve zhruba dvaceti chovech ve Štepánově nad Svratkou a jeho nejbližším okolí.

Veterináři budou odebírat kontrolní vzorky ze zobáků a vylučovacího ústrojí ptáků. Pro chovatele v tom nejohroženějším pásmu stále platí přísná omezení. Musí hlavně zamezit jakémukoliv kontaktu s volně žijícím ptactvem.

"Všichni domácí ptáci by měli být uzavřeni doma, i krmení musí být uzavřené," řekl Milan Novák z Krajské veterinární správy na Vysočině.

"Děláme všechno pro to, aby se to nerozšiřovalo. Tak, jak to bylo nařízené," řekla chovatelka drůbeže ze Štěpánova Miroslava Němečková. "Čeká nás třicetidenní lhůta, kdy budeme sledování," prozradila starostka Štěpánova nad Svratkou Šárka Kunčíková.

Inkubační doba nemoci je 5 až 7 dnů. Nákaza vysoce nebezpečného viru ptačí chřipky H5N8 se objevila v jednom štěpánovském malochovu před dvěma týdny. Chovatelce naráz uhynulo 6 slepic. "Uhynuli kohout a slepice, ostatní byli najednou nějací divní," popsala majitelka chovu.

Veterináři raději nechali vybít ještě další dva sousední chovy. Ptačí chřipka už v minulých týdnech zasáhla i Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko.