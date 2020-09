Přísnější opatření kvůli koronaviru v Evropě, na Slovensku hrozí nouzový stav

Slovenský ústřední krizový štáb rozhodl o nových pravidlech, která vstoupí v platnost ve čtvrtek. Nesmějí se konat žádné hromadné akce kromě křtů, pohřbů a svateb. Ty se navíc musejí obejít bez slavnostní hostiny. Restaurace a bary mohou být otevřené maximálně do 22. hodiny. Pravidla platí do odvolání. “Je mi to líto. Životy a zdraví jsou absolutní prioritou. A klidně mě potom, až to zvládneme, ukřižujte,“ napsal na sociální síť slovenský premiér Igor Matovič.

Zpřísnit pravidla se rozhodlo také Nizozemsko. Země zaznamenala během včerejška druhý nejvyšší přírůstek nemocných v přepočtu na jeden milion obyvatel v rámci Evropy, a to 174 případů. “Pro vnější aktivity je maximální počet lidí 40, pro vnitřní 30 v rámci jedné místnosti. Socializovat se nesmějí dohromady více než čtyři lidé, pokud nejsou z jedné domácnosti,“ řekl nizozemský předseda vlády Mark Rutte.

Hned v závěsu se 170 případy na milion lidí je Francie. “Je to vtip. Je to smutné a zároveň úsměvné. Když oznámili, že se bary musí zavírat ve 22 hodin, přišlo mi to jako bychom byli zpátky na střední škole. Zákaz vycházení platí od desíti, protože se setmí a virus začne obcházet ulice. Ale ve 21:50 tam není!“ uvedl Pařížan Auguste Dumay.

Tvrdší opatření zavádí také Rakousko. Od včerejšího dne smějí cestovat lidé z Prahy k našim jižním sousedům pouze s negativním testem na Covid-19. Při návštěvě Řecka musí mít negativní test všichni Češi.

Celosvětově se počet nakažených blíží ke 34 milionům. Nejhůře jsou na tom stále Spojené státy americké se sedmi a půl miliony nakažených. Situace se v posledních dnech nelepší ani v Indii, která je druhou nejhůře zasaženou zemí. Hlásí více než 6 milionů nemocných.