Přísnější opatření už od pondělí. Prymula popsal, čeho se budou týkat

Přísnější opatření budou součástí dlouhodobého vládního plánu boje s koronavirovou epidemií. Česko zaznamenalo další rekord v počtu nakažených, za úterý přibylo 4457 nových případů.

"Ta čísla nejsou příliš příznivá. Jsme v situaci poměrně intenzivního růstu. Proto je zřejmé, že musíme v pátek přijmout opatření, která budou už zásadnějšího rázu a která musí vést k tomu, abychom tu křivku oploštili," prohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Už v úterních Televizních novinách předeslal, že nová nařízení začnou platit od pondělí. Týkat se podle Prymuly mají především volnočasových aktivit jednotlivců i skupin, do ekonomického sektoru by už ve větší míře zasahovat neměla.

Nákaza se v posledních dnech šíří i v rámci rodin, i na to chce Prymula v novém balíku opatření reagovat. "Přijdeme ještě s dalším opatřením, které v podstatě umožní, aby ti lidé se nenakazili v domácích podmínkách. Pokud toho budou chtít využít," řekl České televizi.

Další podrobnosti zatím ministr říct nechtěl, ve čtvrtek se ještě bude radit s vládou a poslanci. Definitivní podobu opatření představí v pátek.

Aktivních případů je přes 40 tisíc, v nemocnicích leží 1387 pacientů a zemřelo 794 lidí. "Při takovýchto nárůstech bychom v horizontu nějakých tří týdnů ohrožovali kapacitu našeho systému," obává se šéf resortu zdravotnictví.

Od pondělí 5. října je na 30 dní vyhlášen nouzový stav. Se zvládáním epidemie tak pomohou i studenti medicíny. "Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo v tomto textu explicitně uvedeno. Vznikne na to další, samostatný právní akt, který to umožní. Mediky budeme zapojovat," slíbil Prymula.