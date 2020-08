Přísnější podmínky pro návrat z dovolené! Ze Španělska s testem, nebo do karantény

Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem bylo v pondělí vyškrtnuto Španělsko, lidé tak budou muset při návratu do Česka předložit negativní test na Covid-19, nebo budou muset do karantény.

Španělsko se tak v pondělí zařadilo vedle Rumunsku, které také kvůli epidemiologické situaci není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem.

"Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR," informuje ministerstvo zdravotnictví.

Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb. A to s několika výjimkami, jako jsou například cesty do zaměstnání či cesty do vzdělávacích institucí. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z autonomního společenství Kanárské ostrovy. Povinnost jít na test nemají také osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin, a děti mladší pěti let.

Aktualizovaný cestovní semafor ministerstva zdravotnictví: